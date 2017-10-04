بحث طبي يحذر من استخدام العلاج بالطاقة .. لهذا السبب

حذر المركز الأمريكي للطب التكميلي والصحة الاندماجية من استخدام العلاج بالطاقة كبديل للطب الحديث؛ لعدم ثبوت أي فعالية لهذا العلاج، وذلك بناء على مراجعات علمية منهجية عن استخدام الطاقة كعلاج نشرت في الأعوام 2007م

و2008 م و 2009م، حسبما نقله نظيره السعودي.

وخلصت الدراسة وفق ما ذُكر؛ إلى أن الأبحاث والدراسات والتقارير عن العلاج بالطاقة والتي تمت مراجعتها ذات جودة متدنية ولا يمكن البناء عليها، ونتائجها ضعيفة جدًا، حيث حذر المركز الأمريكي من استخدام هذا النوع من العلاج لعدم استناده لدليل علمي قاطع.

كما أوصى المركز الوطني للطب البديل والتكميلي التوعوي بعدم استخدام العلاج بالطاقة كعلاج بديل، خصوصًا مع حرمان المريض من الخدمات الصحية الحديثة، واستغلال ضعاف النفوس لهذا النوع من العلاج، وترويجه بغرض الربح المادي.

وأكد المركز أنه يتابع مع المراكز البحثية العالمية، وكل البحوث والمراجعات العلمية المنهجية التي تُجرى في مجال العلاج بالطاقة.