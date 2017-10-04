ملخص الأوامر الملكية التي صدرت مساء أمس الثلاثاء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس (الثلاثاء) عدداً من الأوامر الملكية جاءت على النحو الآتي:

1. إنشاء صندوق التنمية الوطني وربطه برئيس مجلس الوزراء.

2. تعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.

3. تعيين الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل خلفاً لسليمان الحمدان.

4. تعيين الدكتور سليمان عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائباً لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة .

5. تعيين سعد بن مقبل الميموني محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.

6. تعيين عصام بن حمد بن علي المبارك محافظاً للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة.

7. تعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مشرفاً عاماً تنفيذياً على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمرتبة الممتازة .

8. إعفاء الدكتور محمد إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن مدير جامعة نجران من منصبه، وتعيين الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي مديراً للجامعة خلفاً له بالمرتبة الممتازة.

9. إعفاء الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مدير جامعة الباحة من منصبه، وتعيين الدكتور عبدالله بن يحيى بن الحسين قاسم مديراً للجامعة بالمرتبة الممتازة.

10. تعيين الدكتور عبدالله بن مفرح بن نهار الروقي مديراً لجامعة تبوك بالمرتبة الممتازة.