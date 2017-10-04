بالصور .. وكالة الصحافة الفرنسية ترصد الأوضاع بالحد الجنوبي وتفاصيل الحياة بجازان

أنهى وفد إعلامي من وكالة الصحافة الفرنسية ” فرانس برس” اليوم زيارة لمنطقة جازان استمرت لمدة يومين بعد أن تجول الوفد خلال الزيارة على الشريط الحدودي بقطاعي حرس الحدود بالطوال والحرث ورصد الأوضاع الأمنية على الحد الجنوبي بمنطقة جازان وجاهزية رجال حرس الحدود في الذود عن حدود الوطن الجنوبية والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أمن المواطن والوطن.

وشاهد الوفد الفرنسي سير الحياة الطبيعية بمدينة جيزان والمحافظات الحدودية وشملت زيارة الوفد الإعلامي عدة مواقع سياحية وتنموية تحكي ما وصلت له جازان من تقدم و إزدهار ونهضة شاملة في مختلف المجالات.

الزيارة التي رافق الوفد الاعلامي الفرنسي فيها المركز الإعلامي بالحد الجنوبي تكللت بالنجاح وإنتاج العديد من التقارير والمواد الإعلامية عن منطقة جازان