من هو وزير النقل الجديد “م.محمد العامودي” ؟

منذ صدور الأمر الملكي بتعيين المهندس نبيل محمد العامودي وزيرًا للنقل، تساءل الكثيرون عن الوزير الجديد والذي لم يكن ظاهرًا بشكل كبير في دائرة الضوء الإعلامي، على الرغم من تسنمه منصبًا بمرتبة معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ إلا أنه كان من المسؤولين القلة الذين يتركون نجاحاتهم تتحدث عنهم، وهو ما أوصله لمنصب وزير النقل الذي باتت إحدى الوزارات الكبرى في المملكة، ويكفي أن وزيرها يقود أربع هيئات عامة تشرف على تنظيم النقل الجوي والبحري والأرضي بشقيه الطرقات والقطارات.

وزير النقل الجديد هو أحد مخرجات شركة أرامكو السعودية، حيث التحق بأرامكو عام 1991م في برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين، وتخرج من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الهندسة عام 1995م، ليعمل بعد تخرجه من الجامعة لمدة ثلاث سنوات كمهندس عمليات. في عام 1998م، اُختير لحضور برنامج طالب القانون وعاد إلى الولايات المتحدة ليحصل على شهادة في القانون عام 2001م إثر تخرجه من كلية الحقوق بجامعة هارفرد.

ومنذ تاريخ عودته إلى المملكة حتى 2009م، عمل في الدائرة القانونية ليصل إلى منصب مستشار أعلى، وشارك في التطوير والتفاوض وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في أرامكو السعودية، بما في ذلك مشروع تطوير رابغ.

ومن أكتوبر 2009م حتى مايو 2011م، تم تعيينه مديرًا بالوكالة لإدارة التخطيط للمدى الطويل، حيث أسهم في تطوير خطط الأعمال في أرامكو السعودية.

في نوفمبر 2012م، أصبح رئيسًا لشركة أرامكو للتكرير، وفي أغسطس 2013م أصبح رئيسًا لشركة خدمات أرامكو في هيوستن، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا للهيئة العامة للموانئ عام 2014م بمرتبة معالي، وهناك حث الخطى للقفز بذلك القطاع المهم والذي يمثل ركيزة رئيسة لاقتصاد الوطن، ونجح في تحقيق العديد من القفزات التطويرية لعل أهمها بلوغ الطاقة الاستيعابية 550 مليون طن لمختلف موانئ المملكة التي تشرف عليها الهيئة، وتقليص مدة فسح البضائع إلى 24 ساعة فقط.

الوزير النشط الذي يؤمن بالتقنية، حرص إبان عمله في هيئة الموانئ على تطبيق ذلك على أرض الواقع ونجح في تحويل الهيئة إلى كيان إلكتروني وتمكن من إيقاف التعاملات الورقية وهو ما حدث فعلاً هذا العام.

المهندس العامودي الذي سيتولى تركة ليست بالسهلة في وزارة النقل، سيحرص على استكمال ما بناه الوزراء السابقون، وسيضع في أولوياته الانتهاء من أهم المشروعات الوطنية المتمثلة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومشروع قطار الحرمين، وهما المشروعان اللذان باتا على مشارف الانتهاء خلال الأشهر المقبلة.