من هو وزير الخدمة المدنية الجديد ” سليمان الحمدان” ؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا، ضمن مجموعة أوامر ملكية أمس الثلاثاء، بتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيرًا للخدمة المدنية بعد إعفائه من منصبه السابق وزيرًا للنقل.

ويتمتع “الحمدان” بشخصية قيادية، تُمكِّنه من إتمام عمله بنجاح، وإدارة ومباشرة أعماله بشكل ناجح.

ويحمل “الحمدان” درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1985 من جامعة نيوهيفن بالولايات المتحدة الأمريكية في تخصص الإدارة والتنظيم وفي تخصص التسويق، وبكالوريوس العلوم الإدارية عام 1979 من كلية التجارة بجامعة الرياض.

وعمل “الحمدان” في الصندوق السعودي للتنمية والبنوك والشركة الوطنية للخدمات الجوية، وحصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة داخل السعودية وخارجها.

كما عمل بوصفه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عضوًا في العديد من اللجان والجمعيات، منها عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى، وعضو اللجنة الاستشارية بكلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعضوًا بمجالس الإدارة العديد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية.

وتولى سليمان الحمدان قبل استلامه حقيبة “الخدمة المدنية” العديد من المناصب المهمة والحساسة، كان من أهمها منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وأيضًا تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس القابضة. وآخر مناصبه منصب وزير النقل منذ تاريخ 7 مايو 2016م.