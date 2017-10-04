شاهد .. اشتعال النيران فجأة في سيارة متوقفة أمام مركز رياضي ظهراً! | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

شاهد .. اشتعال النيران فجأة في سيارة متوقفة أمام مركز رياضي ظهراً!

فيفاء أون لاين - يوتيوب

اشتعلت النيران فجأة في إحدى السيارات المتوقفة أمام مركز رياضي بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، بجوار طريق الملك فهد، ولم يتمكن أحدٌ من إخماد الحريق.

وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران بكثافة، في سيارة خاصة بيضاء اللون، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود إلى السماء، وذلك أمام المركز الرياضي الأوليمبي، قبل تقاطع كوبري عتيقة مع شارع السويدي العام.

ولم يتمكن أحدٌ من المتواجدين في المكان من محاولة إخماد النيران التي أتت على السيارة، فيما لم يُعرف سبب اشتعال النيران، غير أن السيارة كانت متوقفة، واشتعلت فيها النيران فجأة.

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