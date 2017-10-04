جمعية رقي لتحفيظ القرآن تعقد شراكة مع بلدية فيفاء

وقعت جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة فيفاء “الثلاثاء” عقد شراكة مع بلدية محافظة فيفاء وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ولكون هذه الشراكات جهد تكاملي ولتظافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة والتعاون بما يحقق الأهداف والتطلعات ومن شأنه النهضة ببلادنا وتوعية أبنائنا ورفعة وطننا .

حيث رحب رئيس البلدية بهذه المبادرة والشراكة وأكد أن البلدية في خدمة الجميع كما أثنى على جهود الجمعية التي يبذلوها في خدمة كتاب الله عز وجل عبر الحلقات المنشرة بفيفاء متمنيا التوفيق للجميع وجزاهم الله خير الجزاء .

ومن جانبه وجه رئيس الجمعية الشكر والتقدير لرئيس بلدية فيفاء ومنسوبيها على تعاونهم المستمر في كافة المجالات.

هذا وقد مثل بلدية فيفاء رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف ومثل جمعية التحفيظ رئيس الجمعية الشيخ يحيى حسن الفيفي وبحضور المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله محمد الفيفي .