جمعية البركة الخيرية بالدمام تقيم حفلها السنوي مساء اليوم

تحت رعاية رجل الأعمال الشيخ / احمد بن سعد المعجل تقيم جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام في تمام الساعة 07.45 من مساء اليوم الأربعاء 14/01/1438

حفلها السنوي بقاعة السلطان (03) بحي الفيصلية بالدمام .

ويهدف الحفل للتعريف بأهم استراتيجيات وأهداف الجمعية والتعرف على مشاريعها القائمة وتكريم شركاء النجاح من المستشارين والإعلاميين ومنسوبي الجمعية

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس / خالد بن عبدالعزيز الشلالي أن الجمعية اعتادت مع بداية كل موسم من مواسم الخير والبركة التي تعمل الجمعية على تنفيذ كافة مناشطها التي تصب في خير وصالح المجتمع وفي خدمة مستفيدي خدماتها وايضا منسوبيها والعاملين بها اعتادت على تكريم وتقديم عبارات الشكر والتقدير والامتنان لكل من عمل وساهم وأعطى وبذل من وقته وجهده وماله في سبيل خدمة هذه الجمعية المباركة بعون الله التي مكنتها بعد توفيق من الله عز وجل أن تتبوأ مكانا مشرفا في مجال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والإنسانية لكافة المستفيدين من خدماتها .

وأكد الشلالي أن الجمعية لديها من الطموحات وتحقيق الأمنيات الكثير في إطار الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي تتطلع للعمل على تحقيقها في ظل مسيرتها المباركة

منوها بالاهتمام الذي تلقاه الجمعية وبرامجها من حرص واهتمام السادة رجال الأعمال والمحسنين والداعمين لكافة برامجها سائلا المولى عز وجل أن يثيبهم خير الجزاء على كل مايقدمونه من أعمال جليلة تجاه الجمعية .