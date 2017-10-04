وفد مركز تدريب الدفاع المدني بعسير يتعرفون على منشأت تقنية ابها

قام وفدا من مركز التدريب بالدفاع المدني بمنطقة عسير بزيارة للكلية التقنية بابها بهدف التعرف على منشأت الكلية وزيارة الورش التدريبية في اطار الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث قدم عميد الكلية الأستاذ الحسين بن سالم ال عثمان كلمة ترحيبية بالوفد وقدم لهم عرض مرئي عن اقسام وتخصصات الكلية وما تقدمة من برامج لخدمة المجتمع وعن انظمة التدريب والاجهزة الحدثية المستخدمة في ورش ومعامل الاقسام الفنية بالكلية كما قام الوفد بزيارة للاقسام شملت قسم التقنية الالكترونية، بالاضافة الى فرع الكلية بحي الموظفين وشملت الزيارة مختبر قسم التقنية المدنية والمعمارية وورشة قسم التقنية الكهربائية والميكانيكية ( انتاج ) وورشة المحركات والمركبات .



وبين عميد الكلية ان ذلك ياتي في اطار التعاون مع القطاعين الخاص والعام من اجل اطلاع القيادات الميدانية وكافة شرائج المجتمع على البرامج والدورات والمبادرات التي تقدمها الكلية للمتدربين في كافة التخصصات وكيفية صقل مواهبهم وتأهيليهم في مجال التدريب حتى يكونوا سواعد وطنية في ظل رؤية المملكة 2030 وما تحملة من رؤية لتطلعات القيادة لدفع عجلة التنمية وإحلال ابناء البلد مكان الايدي الوافدة .



كما اشاد وفد الدفاع المدني بالتطوير في الكليات التقنية وما تشهدة من ورش وقاعات وأجهزة متطورة في التدريب لصقل مهارات ابناء البلد وقدموا شكرهم لعمادة الكلية ولمنسوبو الكلية لهذة الزيارة التي ستجنى ثمارها على أرض الواقع .



حضر اللقاء وكيل الكلية للتدريب المهندس ناصر ال زيدان ومشرف التدريب بفرع الكلية بحي الموظفين المهندس عامر ال محسن ورؤساء الاقسام .





