هيئة الطيران تستبق الامر السامي وتستضيف رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية

أصدر الاتحاد السعودي للرياضات الجوية بيانا استغرب فية استضافة الهيئة العامة للطيران المدني، لرئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، ومناقشة اجراءات الطيران الرياضي في المملكة ، دون التنسيق مع الجهات المسئولة عن الجانب الرياضي او الاتحاد الرياضي المعني ( الاتحاد السعودي للرياضات الجوية )وجاء نص البيان كالتالي :

نشرت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الاخباري الرسمي في تويتر خبراً يتضمن أن الهيئة استضافت في مقرها بالرياض رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية وتم مناقشة تسهيل إجراءات الطيران الرياضي .

لذلك فإن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية يوضح أن الاتحاد يعتبر من الاتحادات الرياضية المعتمدة من اللجنة الاولمبية العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة بموجب الانظمة والقوانين والامر السامي الكريم رقم (م/55) وتاريخ 19/10/1407هـ المتضمن الموافقة على النظام الاساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية ؛ وبذلك وبصفته مسؤولاً عن الرياضات الجوية وأنشطتها في المملكة يوضح الاتي :

1/ استضافة الهيئة العامة للطيران المدني لرئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية تمت بدون التنسيق مع الاتحاد المعني ( الاتحاد السعودي للرياضات الجوية ) .

2/ استضافة الهيئة العامة للطيران المدني لرئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية تمت في حين ان موضوع الازدواجية في إدارة أنشطة الرياضات الجوية والفصل فيها وتوحيد المرجعية ينظر حالياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بناءً على أمر خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء يحفظه الله رقم (52224) وتاريخ 28/10/1437هـ ولم يصدر حتى الان عن المقام السامي الكريم القرار الذي يفصل في هذا الموضوع. وهيئة الطيران المدني عضو في اللجنة

المشكلة في هيئة الخبراء وعلى دراية كاملة أن هذا الموضوع بإنتظار صدور الامر السامي الكريم وتكون الهيئة بدعوتها واستضافتها لرئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية استبقت صدور الامر السامي الكريم .بهذا الشأن

3/ الاتحاد السعودي للرياضات الجوية ملتزم بالأنظمة والقوانين الرياضية والمرجعيات والمؤسسات الرياضية الرسمية في الدولة . وما أكد علية مجلس الوزراء في قراره رقم (29433) وتاريخ 19/6/1437هـ من التأكيد على استقلالية الاتحادات الرياضية وأنها تعمل وفق مايقضي به الميثاق الاولمبي والاحكام الواردة في أنظمتها الاساسية والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية للألعاب ذات العلاقة واللوائح ذات الصلة .

4/ الاتحاد الدولي للرياضات الجوية هو اتحاد رياضي يشرف على الرياضات الجوية في العالم معترف به من اللجنة الاولمبية الدولية ( I O C )ويخضع لأنظمة الميثاق الاولمبي ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال موقع اللجنة الاولمبية الدولية .وبذلك فإن الجهات الرياضية الرسمية هي المخولة للتعامل مع الاتحادات الرياضية الدولية .

‏ www.olympic.org/world-air-sports-federation

والاتحاد السعودي للرياضات الجوية إذ يستغرب استضافة الهيئة العامة للطيران المدني لرئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية ومناقشة اجراءات الطيران الرياضي في المملكة معه . فإنه يؤكد انه ينتظر ما يصدر عن المقام السامي الكريم بخصوص مرجعية الرياضات الجوية والاشراف عليها ويعلم تماماً أن ما يصدرعن قيادتنا الرشيدة من قرارات حيال الحركة الرياضية دائماً مايصب في مصلحة اللاعبين والرياضيين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام .