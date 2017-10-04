تآلف تستضيف وفد حوكمة

استقبلت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية (تآلف) بعنيزة في صباح اليوم الاربعاء 14/ 1/ 1439هـ الموافق 14/ 10/ 2017م فريقا من مشروع حوكمة الجمعيات الخيرية في إطار جولتهم لمتابعة التزام الجمعيات الخيرية بمعايير وسياسات الحوكمة والشفافية. وقد شارك بالزيارة كل من الأستاذ خالد بن عبد العزيز العمرو من مشروع حوكمة الجمعيات الخيرية (مكين) والأستاذ مشعل المعتاز من مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة.

وحضر من جانب الجمعية كل من : رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن حمد الجبر، والمدير التنفيذي

الأستاذ/ صالح بن عبدالعزيز الخلف ومدير الشؤون المالية الاستاذ حمد بن تركي الحربي ومدير الشؤون الإدارية الاستاذ/ محمد الحربي

وقد قام فريق الحوكمة التقييم اللازم للجمعية حيث اطلع على كافة الوثائق المطلوبة والمواد ذات العلاقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية