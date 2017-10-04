“النقل التعليمي” توفّر 900 حافلة ومركبة لنقل طلبة “العارضة”

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي توسيع خدماتها المقدمة في محافظة “العارضة” لتشمل جميع الطلاب والطالبات عبر توفير أكثر من 900 حافلة ومركبة تنقلهم من النطاق الأحمر إلى مدارس آمنة تقع في النطاق الأخضر.

وجاء الإعلان بعد تعليق الدراسة في العارضة التي سقط على إحدى مدارسها مؤخراً مقذوفاً عسكرياً مصدره الأراضي اليمنية ولم يصب أحد بأذى ولله الحمد، مما دفع وزارة التعليم وعبر ذراعها التنفيذية شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي لسرعة التفاعل مع الأوضاع الأمنية الطارئة، وتوفير الخدمة لكافة أبناء المحافظة من الطلاب والطالبات، بهدف إحاطتهم بأقصى معايير الراحة والأمان والموثوقية خلال رحلاتهم المدرسية.

وقال د. سامي بن عبدالله الدبيخي الرئيس التنفيذي للشركة إنه “تم بحمد الله، توفير 786 مركبة لنقل 4,200 طالب وطالبة من المناطق الجبلية للعارضة، 114 حافلة لنقل الطلبة من المناطق الغير جبلية، فضلاً عن توفير 11 حافلة للطوارئ و4 فرق لعمليات الصيانة المتنقلة” وأشار الدبيخي الى أن “الشركة ستقوم عبر حافلاتها ومركباتها المتعاقد عليها بنقل الطلبة والطالبات إلى 4 مجمّعات مدرسية ومدارس إضافية تقع ضمن النطاق الأخضر الأمن، وتستوعب أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، ويُطبّق فيها نظام التوأمة المشتمل على تنظيم ثلاث فترات دراسية يومياً، ولمدة ست أيام أسبوعياً.

و أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، أنه يتم حالياً التعاقد لتقديم الخدمة في قطاع “الدائر” بهدف توفير 500 مركبة لنقل أكثر من 3,500 طالب وطالبة، وذلك بإضافة 200 مركبة عمّا سبق تنفيذه في العام الدراسي الماضي، إضافة إلى توفير خدمة النقل لـ 4,700 طالب وطالبة في محافظة فيفا من خلال تأمين 670 مركبة لتوصيلهم.