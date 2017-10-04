ضبط “4” مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا وافدين بعد الاعتداء عليهم | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

ضبط “4” مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا وافدين بعد الاعتداء عليهم

ضبط “4” مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا وافدين بعد الاعتداء عليهم
فيفاء أون لاين -الجوف

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، أنهُ ورد لمركز شرطة بسيطا الزراعية بلاغ من وافدين بالعقد الثاني من العمر، يفيد بقيام مجموعة اشخاص مجهولين، بانتحال صفة رجال الأمن، قاموا بأخذهم بالقوة الجبرية والذهاب بهم خارج المشروع الزراعي الذي يعملون به وتفتيشهم وسلب هواتفهم وسرقة اسطوانة غاز والاعتداء عليهم بالضرب. وفور تلقي البلاغ جرى تكثيف التحريات والبحث عن الجناة وتم ضبط أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم مابين العقد الثاني والثالث وعثر بحوزتهم على المسروقات وجرى إيقافهم رهن التحقيق الذي لايزال جارٍ.

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