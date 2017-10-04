متطلبات سلامة إضافية إلزامية للسيارات موديلات 2017 وما بعدها #عاجل

أخبار 24 04/10/2017 14,040 جمعية حماية المستهلك7 جمعية حماية المستهلك

جمعية حماية المستهلكطالب جمعية حماية المستهلك، راغبي شراء السيارات موديلات 2017 وما بعدها، بضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة الإضافية الإلزامية في السيارات.

وأوضحت الجمعية، أنه بناء على المواصفات والمقاييس السعودية، ينبغي للمستهلكين التأكد من توافر الميزات والمتطلبات للموديلات الجديدة.

وأشارت إلى أن المتطلبات الإضافية تضمنت، توافر الوسائد الأمامية للراكب الأمامي بعد أن كانت للسائق فقط، وكذلك وجود أنظمة منع المكابح (ABC)، والتوقف الذكي لها (BOS)، والثبات الإلكتروني (ESC).