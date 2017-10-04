بالصور .. وفاتان و20 إصابة في حادث تصادم مركبتين تقلان معلمات وطالبات #عاجل | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

بالصور .. وفاتان و20 إصابة في حادث تصادم مركبتين تقلان معلمات وطالبات #عاجل

بالصور .. وفاتان و20 إصابة في حادث تصادم مركبتين تقلان معلمات وطالبات #عاجل
فيفاء أون لاين - متابعة

توفي سائقان سعوديان وأصيبت 4 معلمات و16 طالبة بكدمات ورضوض، إثر حادثة تصادم وقعت صباح اليوم الأربعاء بين حافلة طالبات وسيارة “جيب فورتشنر” تقل معلمات، وذلك على طريق الليث -أضم جنوب محافظة الليث.

وكانت فرق المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر باشرت صباح اليوم حادثة تصادم بين مركبتين على طريق الليث أضم، تقل إحداهما 35 طالبة بينما تقل الأخرى 4 معلمات، يعملن بمدارس تابعة لتعليم محافظة الليث، أسفر عن وفاة سائقي المركبتين، بينما جرى نقل 4 معلمات وعدد من الطالبات تعرضن جميعاً لإصابات خفيفة.

فيما أكد مدير مستشفى الحجرة العام، أن المستشفى استقبل 11 طالبة تعرضن لإصابات خفيفة وهي عبارة عن كدمات ورضوض، بينما قدمت الإسعافات اللازمة لأخريات في موقع الحادث، مؤكداً مغادرة جميع الطالبات المستشفى ما عدا واحدة، جرت إحالتها ونقلها إلى مستشفى قلوة العام، لحاجتها إلى صور أشعة مقطعية.

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