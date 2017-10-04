ملتقي رواد ومواهب يكرم بطل التأهل الكبتن يحي الشهري بدرع الوطن

بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال ٨٧ وفي اُمسية وطنية أقيمت بهذه المناسبة في الجامعة العربية المفتوحة يوم الجمعه ٢٢ سبتمبر قام المشرف العام علي ملتقي رواد ومواهب الدكتور محسن الشيخ ال حسان الجهة المنظمة للامسية بتكريم بطل التأهل اللاعب الدولي ومنتخب المملكة العربية ونادي النصر العالمي الكبتن يحي الشهري وقد قام باستلام كأس التكريم الكبتن ومدير الاعلام والعلاقات العامة حمود العصيمي بإستلام الكأس نيابة عن الكبتن الشهري. وبهذه المناسبة صرح بطل التأهل الكبتن يحي قائلا:” كل الشكر والتقدير لكل عضو وعضوه في ملتقي رواد ومواهب واخص بالشكر المشرف العام علي الملتقي الدكتور ال حسان وسأعتبر هذا التكريم إضافة مسئولية كبيرة وضعت علي عاتقي وعاتق بقية نجوم المنتخب الذين بإذن الله أن نرفع رأس المملكة في روسيا عام ٢٠١٨.

ومن جانبه صرح المشرف العام علي ملتقي رواد ومواهب الدكتور ال حسان:” لقد تم إختيار بطل التأهل الكبتن الخلوق يحي الشهري ضمن ثلاثة كباتن حققوا ل٢٧ مليون سعودي للوصول الي كأس العالم في روسيا عام ٢٠١٨ والكباتن الثلاثة هم فهد المولد ونواف العابد وبالطبع يحي الشهري مع العلم في نظري جميع نجوم المنتخب يستحقون التكريم”.