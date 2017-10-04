أبناء المعلاء المظيبري يشكرون أمير القصيم

رفع الوجيه الشيخ عايش بن معلاء المظيبري أسمى عبارات الشكر والتقدير والإمتنان بأسمه ونيابة عن إخوانه وأبناء قبيلته إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم والذي خص بلدة العقيلات بزيارة خاصة بضيافة الشيخ عايش بن معلاء المظيبري وإخوانه .

وقال المظيبري : إن زيارة سموه الكريم كان لها عظيم الأثر في نفوس جميع أهالي بلدة العقيلات وأسعدت وأبهجت الجميع دون إستثناء .

وأضاف قائلاً :إننا ممتنون كثيراً لسموه الكريم على هذه الزيارة الكريمة التي هي محل وإعتزاز الجميع دون إستثناء.

من جهته أكد رجل الأعمال الأستاذ مبروك بن معلاء المظيبري أنه وجميع أخوانه وأبناء قبيلته يرفعون خالص شكرهم ومحبتهم لسموه الكريم . مؤكداً إن هذه الزيارة هي إمتداد للمحبة والتواصل التي تربط بين أبناء الشعب السعودي الواحد وتؤكد إنه لا فرق بين الحاكم وأبناء المملكة العربية السعودية .

هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم قد قام بزيارة خاصة إلى بلدة العقيلات بالقصيم وذلك بضيافة رجل الأعمال والوجيه الشيخ عايش بن معلاء المظيبري وإخوانه . وكان في إستقبال سموه عدداً من الوجهاء وأهالي بلدة العقيلات .