سعوديون يطلقون أكبر تطبيق إلكتروني للعطور ومستحضرات التجميل

سجل عدد من الشباب السعوديين نجاحاً جديداً في عالم التطبيقات الإلكترونية وذلك من خلال إطلاق أكبر المتاجر الإلكترونية على مستوى المملكة العربية السعودية يضم أكثر من (7000) منتج.

جاء ذلك خلال ملتقى ومعرض عالم التطبيقات والذي نظمته غرفة جدة ممثلة في لجنة شباب الأعمال، حيث دشنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تشريفه الملتقى.

ويتميز تطبيق وموقع “ميستاشوب” بضم أكثر من 7 آلاف منتج من العطور ومستحضرات التجميل، ويعد الأندر من نوعه بشموله لجميع الماركات العالمية من عطور ومستحضرات التجميل، فضلاً عن أسعار البيع المنافسة على مستوى سوق الجملة، وطرق سداد ميسرة وتقسيط المشتريات لأكثر من 2000 ريال والتوصيل لجميع أنحاء المملكة.

وتهدف إدارة ميستاشوب لتخطي حاجز الـ25 ألف منتج ليكون المتجر الآول على مستوى الشرق الأوسط بنهاية عام 2018، فضلاً عن السعي للتوسع على المستوى الخليجي وعلى مستوى الشرق الأوسط بحلول عام 2019.

يمتاز التطبيق بحساسية عالية في التعامل مع أسماء العطور بالإضافة إلى أرقام باركودات جميع الماركات المتوفرة بالمتجر عن طريق خاصية (smart search).

وتتوقع إدارة ميستاشوب تحقيق مبيعات بإجمالي 7 ملايين و100 ألف ريـال سعودي سنوياً، فضلاً عن الاستحواذ على 10% من القيمة السوقية للعطور ومستحضرات التجميل داخل المملكة العربية السعودية والتي تزيد عن 2 مليار دولار.

وكان ملتقى ومعرض عالم التطبيقات والذي أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قد استقبل على مدى يومين أكثر من 6500 زائر زائرة، وسط مشاركة 120 عارضاً يمثلون جهات حكومية وخاصة ومستثمرين فضلاً عن أصحاب الأفكار الإبداعية في مجال التطبيقات.

وأقيم ملتقى ومعرض “عالم التطبيقات” للاسهام في تطوير المحتوى المحلي وإيجاد بيئة محفزة للأعمال الناشئة والصغيرة وإتاحة فرص وشراكات استثمارية واعدة من خلال تواجد المبدعين من أصحاب التطبيقات والشركات الرائدة في مكان واحد من المستثمرين، كما شهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية إلى جانب شركات التقنية العالمية وشركات الاتصالات وشركات تطوير التطبيقات وتقديم الدعم لها وحاضنات الأعمال وأصحاب الأفكار والمخترعين.