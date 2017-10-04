بالصور:مدير القطاع الغربي لشئون المراكز الصحية بصبيا يقوم بجولة تفقدية على المراكز الصحية الجبلية  

قام مدير القطاع الغربي لشئون المراكز الصحية بصبيا الاستاذ رشيد بن عيسى دحلان في هذا اليوم الاربعاء الموافق 14/1/1438 جولة تفقدية على المراكز الصحية الجبلية التي تشمل مركز الرعاية الاولية بالصهاليل والرمايد وهروب ومنجد .. بحيث اطمئن على سير العمل حيث قام بالمرور على جميع الاقسام للاستماع للاحصائيات المنجزة وايضا الاستماع للاحتياجات وهذا الامر انما هو ايمانا منه بأن المواطن الكريم يعتبر الهدف المنشود من خلال الخدمة الصحية الجيدة .. كما شكر سعاده جميع الاطقم الصحية في تلك المراكز على ما لمسه من جهود مبذولة التي هيا مسخرة لخدمة الوطن والمواطن ، و ايضا حث الجميع على الجد والمثابرة للاستمرار بالنجاح الدائم ..