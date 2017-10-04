بالصور: تعليم صبيا يطلق حملة للتعريف بالبوابة الوطنية ( عين)

أطلقت إدارة التعليم بصبيا حملة تعريفية بالبوابة الوطنية للتعليم ( عين ) وقنوات عين دروس التعليمية , والتي تستهدف كافة شرائح الميدان التربوي من معلين ومعلمات وطلاب وطالبات .

وقد أوضح المشرف على مركز الدعم التعليمي والإلكتروني الأستاذ يحي بن علي إدريس بأن المركز أقام خلال الحملة التعريفية بالبوابة العديد من الدورات واللقاءات استهدفت (54) مشرف ومشرفة وأمين وأمينة مصادر تعلم من مختلف مكاتب التعليم التابعة للإدارة ، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين داخل المدارس التابعة للإدارة وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها البوابة أو القنوات التعليمية وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

الجدير بالذكر أن المركز في حملته بين أن عدد قنوات عين 12 قناة تعليمية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي متوفرة على قمر عرب سات على التردد 12360 عامودي، بالإضافة إلى توفرها عبر اليوتيوب وبأكثر من 3600 درس لكافة المراحل. فيما تقدم البوابة الوطنية للتعليم أكثر من 12000 ألف إثراء تفاعلي و720 كتابا رقميا و11750 درس الكتروني و600 دليل للمعلم للمقررات الدراسية و60 الف سؤال الكتروني في كافة المقررات و2000 درس افتراضي و4000 درس مسجل.

وأكد إدريس بأن المركز يحظى بدعم ومساندة من سعادة مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس حتى يستفيد الميدان التربوي من البرامج التي يتم تنفيذها .