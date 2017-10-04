ألزهايمر تثمن دعم شركة الكهرباء وبنك دبي الإمارات الوطني العليان

وصف المسؤولون في الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر تعاون القطاعات الرسمية والأهلية والخيرية معها بأنّه: “إيماناً بما تتبناه الجمعية من قضايا حيوية وهامة، كما يُعد تجسيد لمؤازرة جهود الدولة واهتمامها بكافة شرائح المجتمع وفي مقدمتهم مرضى الزهايمر، وإدراك من القائمين على الجمعية بمسؤولياتهم المهنية تجاه هذه القضية الإنسانية الهامة.

وفي هذا الإطار رفع المسؤولون في الجمعية شكرهم وتقديرهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسهيلهم إقامة هذه البرامج وتقديم كافة التراخيص اللازمة، لما وجدته الجمعية من وقفة صادقة من هذه القطاعات في حملتها التوعوية التي نظمتها بمناسبة الشهر العالمي لألزهايمر الذي يصادف سبتمبر من كل عام تحت عنوان #تحسبونه – بس – نسيان، مما ساهم كثيراً في تنمية الوعي العام بقضية ألزهايمر، هذا على المستوى الرسمي .

كما خصت الجمعية شكر الجزيل لكافة القطاعات الحكومية والتي كان لها وقفة صادقة في حملتنا التوعوية، منها مجلس الشورى وذلك بالإعلان عن الشهر العالمي لكافة منسوبيه وحيث كان تتضمن عدد من الجهات التفاعل الأكبر من خلال إضاءة المباني باللون العالمي لألزهايمر والتي من ضمنها: المؤسسة العامة للتقاعد، ومن القطاعات الأكاديمية برزت جامعة الملك سعود، وجامعة الفيصل.

أما القطاعات الصحية فتمثلت في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومستشفى قوى الأمن بالرياض، برج الملك بجدة، مركز نيارة للاحتفالات والمناسبات والمعارض، فندق وسبا لوذان، حياة ريجنسي، برج المملكة، برج الفيصلية، بنك دبي الإمارات الوطني، بنك الجزيرة، هيئة الغذاء والدواء، وتعاون بعض القطاعات الخاصة من المنشآت الخاصة التي تفاعلت مع الجمعية وساندتها في حملتها: تشنك الرياض، لامولا، تورتا آند مور، مجموعة هناد المحدودة (لونوتر –انتركوت –آمبرز -بيلو)، مكتب محمد العقيل للمحاماة، بانوراما مول الرياض، الرياض غاليري، الحمراء مول – الرياض، مول أنا غير – جدة، العرب مول – جدة، الراشد مول – الشرقية، الظهران مول – الشرقية، مركز لوكالايزر.

ومن القطاع الخيري: الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، أكاديمية دلة للعمل التطوعي، المجموعة التطوعية (هنا آرت)، فخر التطوع – جامعة الملك سعود، ومشاة الرياض النسائي كما استضافة بعض القطاعات الجمعية لإقامة محاضرات توعوية عن المرض منها: شركة Bae System ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، وشركة تاتا، وعدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية ومنها: مركز صحي عتيقة، مركز صحي العريجاء، مركز صحي الزهرة، ومركز صحي التعاون وكما أقامت الجمعية السعودية الخيرية في شركة الخبراء القابضة الندوة القانونية.

كما قدم مجلس إدارة الجمعية بكافة منسوبيها الشكر والجزيل إلى داعمي الحملة والبرامج الخاصة بها من مؤسسة سليمان بن صالح العليان الخيرية وبنك دبي الإمارات الوطني والشركة السعودية للكهرباء لتوفير دعم كل الوسائل الضرورية والحيوية لمرضى الزهايمر ومن يقومون على رعايتهم وإيمانهم بهذا العمل الاجتماعي.