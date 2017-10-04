بالصور:أطفال مركز العجائب الصغيرة يحتفلون باليوم الوطني

أبتهج الأطفال وتعالت أصواتهم بالأهازيج الوطنية وتراقصت قلوبهم فرحاً وابتهاجاً في احتفالية خاصة أقامها مركز العجائب الصغيرة بجدة بمناسبة اليوم الوطني إيمانًا منه بأهمية هذه المناسبات الوطنية ومشاركتها الأطفال لتجسيد مشاعر الإنتماء الصادقة وغرس حب الوطن.

وأوضحت مدير عام مركز العجائب الصغيرة الدكتوره نجلاء فلمبان بأن احتضان مثل هذه المناسبات يعد أقل واجب نقدمه لهذا الوطن الغالي، مبينة بأن أبناء الوطن دائماً مايستذكرون أمجاد هذا الوطن الغالي.

وأضافت د. نجلاء فلمبان بأن اليوم الوطني يعد فرصة جميلة للتعبير عن فرحتنا واستذكار سيرة الوطن العطرة وإنجازاته العظيمة، مؤكدةً حرص المركز على مشاركة الأبناء في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني، واستشعار أهمية هذا اليوم لكل أبناء الوطن.