روضة النجاح الأهلية بالعالية تقيم برامج وأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

قامت روضة النجاح الأهلية بالعالية بقيادة الإستاذه/ هنادي بنت يحيى جيلان اليوم الأربعاء ١٤/ ١/ ١٤٣٩هـ

في بادرة تسبق اليوم العالمي للمعلم بتفعيل عدد من البرامج والأنشطة بمناسبة هذا اليوم والذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام ، وذلك من خلال الأنشطة المنوعة في الروضة وبدورها هنأت

القائدة زميلاتها المنسوبات بهذه المناسبة مشيره إلى أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المنطقة ، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في الميدان التربوي ، ونقل الصورة الحقيقية لدور المعلم ، وما تمتلكه رسالته من دور محوري في مسيرة البناء التعليمي والتربوي ، وتبصير الجيل الناشئ بمكانة معلميهم ، وما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم ، وتنوير عقولهم وعبرت بدورها على أن يوم في العام لايكفي المعلم حقوقه وأن فضل المعلم عظيماً وجليلاً وأن جزائه عند الله ..

وفي نهاية الاحتفاء شكرت قائدة الروضة منسوباتها وهنأتهن على أن سخرهن الله لتأسيس لبنة المجتمع الأساسيه حيث أن رياض الأطفال اهمها واثنت على جهودهن المميزة سائلة الله لهم المزيد من التقدم والتميز ..