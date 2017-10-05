شرطة محافظة فيفاء تحبط دخول ٥٠٠ متسلل و٢٠ كيلو حشيش و٣٠٠٠ حبة قات من اليمن

قامت شرطة فيفاء بإشراف الرائد: علي القحطان بوضع كمائن محكمة في مركز الجوة في مناطق وطرق وعرة وقد حققت الخطة الأمنية المحكمة إنجازات ممتتالية حيث تم إحباط تهريب ٢٠ كيلو حشيش كان بحوزة عتالين من الجنسية الاثيوبية كانوا يستهلكون طرق جبلية وعرة شرق ال شراحيل .

وبعدها بايام تم ضبط ثلاث سيارات اف جي وشاص لاند كروزر وجيب كبسولة لاند كروزر محملة بكميات كبيرة من القات المهرب عن طريق الحدود اليمنية حيث تم القبض على السواقين سعوديي الجنسية وتم تحويلهم الى المخدرات.

ثم بعدها بيومين تم الاشتباه في صهريج ماء يقوده مصري ويرافقه باكستاني ليتم مطاردته واستيقافه وبعد تفتيشه تم العثور داخل الصهريج على كمية كبيرة من القات قد تبلغ ما يقارب ٣٠٠٠ حبة مع الحمولات المقبوض عليها خلال الايام السابقة

كما ان الدوريات الامنية التي تقوم بكمائن محكمة شرق فيفاء وال شراحيل خلال الايام الماضية احبطت تسلل ما يزيد عن ٥٠٠ متسلل من الجنسية اليمنية والاثيوبية وقد جرى ارسالهم على دفعات الى الجهات المختصة في جازان .

هذا وقد ابدا المواطنين في فيفاء شكرهم لمدير شرطة فيفاء والأفراد على الجهود الكبيرة والملحوظة مبدين تعاونهم معهم في حال استلزم الامر خاصة وان المطاردات للمتسللين تجري في جبال وعرة للغاية وفي ظل التزايد المستمر للمتسللين عبر الحدود في الاونة الاخيرة بشكل ملحوظ.