مدير شرطة المسارحة : زيارة سمو أمير المنطقة ستعود على المحافظة بالنفع والفائدة

أعرب مدير شرطة محافظة أحد المسارحة الرائد. خازم بن سعد عبوش العمري، عن سعادته بالزيارة الميمونة من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لمحافظة أحد المسارحة أمس الثلاثاء، مؤكداً أنها تأتي امتداد للرعاية والاهتمام من حكومتنا الرشيدة.

وقال: إن محافظة أحد المسارحة ازدانت وفخرت بهذه الزيارة التي ستعود بالنفع والفائدة على هذه المحافظة وكافة دوائرها الحكومية وحاجاتها الخدمية، مشيراً إلى ما تحظى به مدن ومحافظات هذا الوطن الكبير من رعاية واهتمام ورؤى تنموية في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف – حفظهم الله.

داعياً الله أن يديم على هذه البلاد وحكومتها نعمة الأمن والإيمان، مختتماً بشكره لأمير المنطقة هذه الزيارة المباركة .