دعوة عامة من مركز الملك فيصل إلى حضور محاضرة بعنوان: “اتجاهات الأمن العالمي والتهديد النووي

يسُر مركز الملك فيصل دعوتكم إلى حضور محاضرة بعنوان: “اتجاهات الأمن العالمي والتهديد النووي: ما هي الردود الممكنة”، وذلك يوم الأحد المقبل.

يلقيها دان سميث مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، في قاعة المحاضرات في مبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

عنوان المحاضرة: “اتجاهات الأمن العالمي والتهديد النووي: ما هي الردود الممكنة”

الأحد 18 محرم 1438هـ، 8 أكتوبر 2017م

دان سميث – مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، وهو باحث ومحلل، مع سجل طويل في البحث والنشر حول مجموعة واسعة من قضايا الصراع والسلام. ويركز عمله الحالي على العلاقة بين تغير المناخ وانعدام الأمن، وقضايا السلام والأمن في الشرق الأوسط، واتجاهات الصراع العالمي. شغل منصب مدير المعهد الدولي لبحوث السلام في أوسلو في الفترة من عام 1993م إلى عام 2001م، كما شغل منصب الأمين العام لمنظمة الإنذار الدولي من عام 2003م إلى عام 2015م، وخدم أربع سنوات في المجموعة الاستشارية لصندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة، كان فيها رئيسا في العامين 2010م و2011م، من يناير 2014م حتى منتصف عام 2017م، وشغل منصب أستاذ السلام والصراع في جامعة مانشستر. وهو مؤلف طبعات متتالية من أطلس السياسة والحرب والسلام، والشرق الأوسط، ومدونة عن السياسة الدولية.