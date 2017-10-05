بالصور: أعضاء هايكنج السعودية يزورون كبار السن بدار الراعية الأجتماعية بأبها

قام أعضاء هايكنج السعودية بقيادة مدير #هايكنج_السعودية بابها المهندس : محمد ثابت الشهراني بزيارة لدار الرعاية الأجتماعية بأبها #يوم _المسنين_العالمي ، وذلك ضمن الأعمال الأجتماعية التي يقوم بها أعضاء الهايكنج مؤمنين بأن المشاركة الأجتماعية هي هدف اساسي يفرضه ديننا الحنيف ، كما ان هذا هو توجه يوصي به دوما المهندس علي بن مبارك القحطاني رئيس هايكنج السعودية ، حيث أجتمعوا بكبار السن بالدار وقدموا الهدايا التذكارية .

الجدير بالذكر انه رافق الأعضاء في هذه الزيارة كبيرأعضاء هايكنج السعودية الشيخ: عون بن سعد الشهراني

وهو من اكبر ممارسي رياضة الهايكنج بالسعودية ويتمتع بلياقة عالية جدا نسأل الله ان يمتعه بالصحة والعافية

ومن جانبهم ابدا كبار السن بالدار شكرهم وتقديرهم لأعضاء الهايكنج مثمنين هذه الوقفة الأنسانية معهم والأحساس بهم ، راجين ان تتكرر هذه الزيارة .