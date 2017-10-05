المملكة تطلق صندوق استثماري مشترك مع روسيا بمليار دولار

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو اليوم مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

وتضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها إطلاق صندوق استثماري مشترك بمليار دولار، والإعلان عن شراكة لزيادة استثمار صندوق الاستثمارات العامة في شركات التكنولوجيا الروسية

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع شركة “سايبور” الروسية اتفاقية مع أرامكو لاستكشاف الفرص في البلدين‎، وشراكة بين روسيا وصندوق الاستثمارات العامة و”مبادلة” للاستثمار في البنية التحتية اتفاقية تساعد صندوق الاستثمارات العامة على اكتشاف فرص في الشركات الروسية التقنية.