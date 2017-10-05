تفاصيل .. الإطاحة بمروج مخدرات عبر سناب شات

تمكنت فرق مكافحة المخدرات في الحدود الشمالية من القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من أرباب السوابق قام في ترويج حبوب كبتاجون وحشيش مخدر عبر برنامج السناب شات في عرعر .

وأكدت مصادر صباح اليوم الخميس عن ورود بلاغاً لمكافحة المخدرات في الحدود الشمالية عن مواطن مروج مخدرات عبر برنامج وسوائل التواصل الاجتماعي سناب شات ،وعلى الفور قامت فرق الرصد والمتابعة في المكافحة بمتابعة المروج والطرق التي يستخدمها عبر وسوائل التواصل الاجتماعي ،بعد ذلك تمكنت فرق مكافحة مخدرات عرعر من القبض على المروج وإحالته للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق .