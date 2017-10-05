وزير التعليم يعلن تشكيل مجلس استشاري من المعلمين والمعلمات

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن تشكيل مجلس استشاري برئاسته، وعضوية معلمين ومعلمات يتم اختيارهم من إدارات التعليم من مختلف المناطق.

وأوضح العيسى خلال احتفاء الوزارة باليوم العالمي للمعلم، اليوم الخميس، أن المجلس سينعقد بصفة دورية من أجل تعزيز مشاركة المعلمين الفاعلة والإسهام في تجويد عمل الوزارة.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لأكثر من 600 ألف معلم ومعلمة يعملون بكل جد واجتهاد لأداء رسالتهم السامية، مشددا على حرص المملكة على دعم مكانة المعلم بكافة الوسائل المعنوية والمادية، وموضحاً أن المعلمين والمعلمات يمثلون أكثر من 60% من موظفي الدولة.

وقال الوزير إن المعلم والمعلمة هم حجر الزاوية في العملية التعليمية، وهم الأقدر على إحداث التغيير الإيجابي المطلوب في حياة الطلاب، مؤكدا تقدير الجميع للمعلمين واعتبار كل يوم في العام هو يومهم.