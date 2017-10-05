سقوط مقذوفات عسكرية على العارضة

تسبب سقوط شظايا مقذوفات عسكرية على محافظة العارضة بمنطقة جازان في إصابة وافدين من الجنسية البنجلاديشية وتضرر عدد من المنازل.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني ، أن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغا صباح اليوم الخميس حول سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقها الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة، ما نتج عنه إصابة عاملين.

وأضاف أن الجهات المختصة نقلت المصابين إلى المستشفى، وقامت بتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.