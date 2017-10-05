“العمل” تمهل عددًا من المنشآت لتصحيح نشاطها إلكترونيًا

منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، مهلة للمنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة ، بتعديل نشاطها إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة أربعة أسابيع ، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني .

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقًا للمنافسة العادلة.

وقال: سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية ، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة على الرابط: www.mlsd.gov.sa.

وأضاف: الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة ، وكذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق ما يثبت ذلك.

وأردف: الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها ، والقيام أيضا بزيارات تفتيشية ميدانية ، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة .

وقال “أبا الخيل”: الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل ، سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة.

وأضاف: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المُستهدَفة خلال المرحلة المقبلة .