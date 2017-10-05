جامعة جازان تُقر آلية جديدة لطالبات كلية العارضة

أعلنت جامعة جازان عن آلية جديدة للدراسة لكافة منسوبات كلية العلوم والآداب بالعارضة للفصل الجامعي الأول 1438هـ/1439هـ، في ظل متابعة أوضاع الكلية بعد قرار تعليق الدراسة بها لوقوعها في منطقة حدودية.

وتنص الآلية على وضع المقررات النظرية على الإنترنت وذلك بدراستها بنفس نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد كمحاضرات تنقل مباشرة “أون لاين” كما ستتاح مسجلة بحيث يمكن العودة إليها في أي وقت.

وسيتم تقديم “أقراص مدمجة” تحتوي على المحاضرات ويمكن الحصول عليها من إدارة الكلية، لمن لا تتمكن من الدخول إلى نظام التعليم الإلكتروني.

ووجّه مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتأمين كافة مستلزمات المعامل من أجهزة حاسب آلي واحتياجات أخرى لمعامل الكلية الجامعية في أبي عريش، من أجل إتمام العملية التعليمية بكل سلاسة.

وشدد على ضرورة تسهيل عملية نقل طالبات الأقسام العلمية بالكلية من محطة تجمعهن في محافظة العارضة إلى مدينة أبو عريش وذلك لتمكينهن من التطبيق في معامل الكلية الجامعية.

ويخص التخصصات التطبيقية التي تستلزم استخدام المعامل كأقسام الفيزياء والعلاج الطبيعي، فقد أتاحت الجامعة للطالبات الانتقال إلى مقر الكلية الجامعية في أبو عريش على أن تبدأ الدراسة الساعة 12:30 ظهراً.

يذكر أنه يدرس في كلية العلوم والآداب بالعارضة حوالي 1200 طالبة يتولى تدريسهن حوالي 60 عضو هيئة تدريس.