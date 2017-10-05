«التعليم» تشدد على منع تكليف الطلاب والطالبات بغير واجباتهم | فيفاء أون لاين
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

«التعليم» تشدد على منع تكليف الطلاب والطالبات بغير واجباتهم

«التعليم» تشدد على منع تكليف الطلاب والطالبات بغير واجباتهم
فيفاء أون لاين - متابعة

أكدت وزارة التعليم على منع تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بأي طلبات سواء كانت مادية أو غيرها ليست من واجباتهم كما يشمل المنع طلبات التبرعات للمدارس.

جاء ذلك في تعميم لإدارة تعليم عنيزة وجهته لمدارسها واقسامها وتضمن التعميم مراعاة كل ما يوفر للأبناء الطلاب والطالبات وأسرهم تعليم مُيَّسر، والبعد عمَّا يرهق الأسر من تكاليف وأعباء مالية.

وقال: ورغبةً منا في معالجة كل ما يخالف تعليمات الوزارة بهذا الشأن، وانْطِلاقَاً من دور المدرسة في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات وَفْقَ إمْكَانَاتها، فإننا نؤكد على الجميع الالتزام بما أقرته وزارة التعليم، كما نأمل من القيادات في المدارس والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات مشكورين العمل بالتعليمات وعنايتهم وأداء مسؤوليتهم المعهودة والتيسير على الطلاب والطالبات في طلب الأدواء الأساسية الخَاصَّة بالطالب والطالبة والتي هي من واجباتهم مثل الدفاتر والأقلام دون تحديد نوعيات معينة وأشكال محددة.

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