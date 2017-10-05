مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 26.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7259.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 112 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 73 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة, وتكافل الراجحي، وولاء, وسايكو, والاتحاد التجاري الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أنعام القابضة, والمستشفى السعودي الألماني, والغاز, والطيار, ومجموعة السريع, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 1.93%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وسابك, وكيان السعودية, ومشاركة ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، والواحة، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 129.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3200.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 71 ألف سهم تقاسمتها 145 صفقة.