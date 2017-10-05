ملتقى أبناء قبيلة المشنوي بمنطفة الرياض والخرج

تم بفضل الله الترتيب والإعداد لملتقى قبيلة المشنوي “الثامن” مساء الأربعاء ليلة الخميس الموافق 14ـ1ـ1439هـ حيث تجدد فيه اللقاء النصف سنوي لأبناء القبيلة والذي أقيم بقاعة بانوراما بالرياض..

وقد بدء توافد الحضور من الساعة الخامسة مساءً الى الساعة التاسعة مساءً في جو مفعم بالحب والإلفة وشغف اللقاء تعلوهم الإبتسامة والفرحة بلقاء بعضهم كالعادة حفظهم الله وأدام عليهم المحبة والود والتآلف والتكاتف الذي هو مطلب الجميع..

ثم بعد اكتمال الحضور وتناول المشروبات الساخنة والباردة وأخذ أخبار بعضهم، تم بدء الحفل كالمتبع..

وقد قام بإعداد وتقديم

برنامج الملتقى الشيخ / مسعود مقنع ، حيث ألقى كلمة ترحيبية عبر فيها عن شكره وتقديره وامتنانه للحضور من أبناء القبيلة من الرياض والخرج..

ثم بعد ذلك قدم الاستاذ / أحمد يزيد جابر

كلمة تذكيرية للحضور بعد شكرهم على تلبيتهم دعوة الملتقى أشار فيها بأهمية الحضور من قبل أبناء القبيلة كباراً وشباباً .. شاحذاً الهمم بدوام المحافظة على الحضور، وقد تطرق في كلمته لفضائل الملتقى حيث يحصل فيه تجديد للعهد بين الأحبة وتآلف للقلوب وصفاء للأنفس وتعارف بين أبناء القبيلة المتواجدين في المنطقة منوها أن نجاح اللقاء يكمن في تلبية الجميع وتعاونهم والتواصي بذلك..

تلى : ذلك قصيدة شعرية للشاعر المتألق شعراً ونثراً صاحب اللّباقة والمنطق الإستاذ ـ سالم بن جبران “أبو مشعل” نالت اعجاب الجميع..

ثم بعد ختام فقرات البرنامج .. تم الترحيب بالحضور لتناول وجبة العشاء التي عقبها جلسة ملأها الأُنس وسادت فيها مشاعر الحب والتقدير والوئام وتناول أطراف الحديث الماتعة الى وقت متأخر من الليل ثم ودع الجميع بعضهم على أمل الموعد في الملتقى القادم ان شاء الله ادام الله علينا نعمة الدين والأمن والآمان ورغد العيش وحفظ لنا ولاة أمرنا ووطننا الغالي من شر كل ذي شر