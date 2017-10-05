الأستاذه :”خيرية الشهراني” تصدركتاب القصص لفئة طالبات المرحلة الابتدائية في الضرب والقسمة  | فيفاء أون لاين
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

الأستاذه :”خيرية الشهراني” تصدركتاب القصص لفئة طالبات المرحلة الابتدائية في الضرب والقسمة 

الأستاذه :”خيرية الشهراني” تصدركتاب القصص لفئة طالبات المرحلة الابتدائية في الضرب والقسمة 
إبراهيم الفيفي

يسر أ.خيرية الشهراني بالأبتدائية الخامسة والعشرون بخميس مشيط نقل الخبرة إلى المعلمين والمعلمات في علاج ظاهرة عدم حفظ جدول الضرب وذلك بعد دراسة على عينة من الطالبات ، ولاحظت أن الطالبات يمكنهن حفظ الجداول بالممارسة في الميدان والربط بالواقع من جراء القصص والتمثيل لذا اصدرت كتاب القصص يخدم فئة طالبات المرحلة الابتدائية في الضرب والقسمة

كما أنها صممت وسائل مبتكرة وطرق ومماراسات تدريسية في الضرب باستراتيجية التعلم باللعب وإليكم الصور
بالشجرة الرياضية
https://m.youtube.com/

بالاصابع

https://m.youtube.com/
مسرح العرائس
https://m.youtube.com/watch?v=5eVyvDoPLzU#
ومازال لديها الكثير يمكنكم الاطلاع على قناتها في اليوتيوب
http://www.youtube.com/khairiatrainer
الجدير بالذكر أن المعلمة خيرية الشهراني شاركت بوسيلة تعليمية اسمتها عجلة الأرقام والحروف بمعرض كيوي للنساء المخترعات بكوريا وحصدت على المركز الثاني على مستوى العالم بفضل الله أولاً وأخيراً.

 

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