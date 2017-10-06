وكيل امارة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد الجندي الغزواني

نقل وكيل امارة منطقة جازان سعادة أ. محمد بن سعيد الحجري اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائب خادم الحرمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائب امير المنطقة ، لوالد وأسرة الشهيد الجندي حسن بن مفرح ردان الغزواني – رحمه الله – أحد منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي الخوبة بمنطقة جازان‪.‬

وعبّر وكيل امارة جازان خلال زيارته لوالد الشهيد الغزواني بمنزله في حي الدمنة التابع لمحافظة العيدابي ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاَ الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة، أرض الحرمين الشريفين، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن‪.‬

وعبر والد وذوو الشهيد الغزواني من جانبهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة، وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على التعزية، مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أنه الفقيد استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي‪.‬

حضر العزاء محافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي

وعددمن المسؤولين والمشايخ ‪.