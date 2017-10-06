نستودعك ربي ف حلك وترحالك

يابو فهد يا منصف الحق والدين

على دروب الخير ما زلّت أقدامك

أنت ضماد الجرح ؛؛ والنور للعين

أنت مليك الحرف لاجفّت أقلامك

وأنت قيادي المعركة ف الميادين

همّ الوطن همّ الخليجي وهمتك

وحلم شام(ن)واليمن والفلسطين

وشتات عربن قد توحد بحكمتك

وحقوق إنسانْ بين رسمة وتلوين

في روسيا اليوم محطة زيارتك

عساه توفيق(ن)من الله وتمكين

يافارسٍ عصر الخلافات ، غايتك

تعايش(ن)يضمن حقوق الملايين

سلام وأمن ن إحفظ الله يحفظك

مليار مسلم في دعاء(ن) وتأمين

ومن قبلة الإسلام مظلّة قيادتك

أبناؤك الأبطالْ على شمال ويمين

في شاشة التلفاز نراقب مسيرتك

وندعو الرحمن ؛؛؛ ينصر بك الدين

وننتظر عوده ب شوق إبتسامتك

وقد تحقق ؛؛ حلمكم والمضامين

يا الطاير الميمون رايك ورايتك

ف العالم أجمع ميّزتها العناوين

بقلم أبو عبدالله

سليمان حسين صبحان الداثري الفيفي في 1438/1/15هجرية