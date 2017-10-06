الرئيسية › محليات منسوبي كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة تهنئ مدير جامعة الباحة 12:19 ص, 16 محرّم 1439 هـ - 6 أكتوبر 2017 م علي باغشير - جيزان Tweetيتقدم منسوبي كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بقيادة عميدها الدكتور محمد جبران المالكي بالتهنئة والمباركة لدكتور عبدالله الحسين على تعيينه مديراً لجامعة الباحة سائلين الله له دوام التوفيق والنجاح .شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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