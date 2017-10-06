منسوبي كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة تهنئ مدير جامعة الباحة | فيفاء أون لاين
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

منسوبي كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة تهنئ مدير جامعة الباحة

منسوبي كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة تهنئ مدير جامعة الباحة
علي باغشير - جيزان 
يتقدم منسوبي كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بقيادة عميدها الدكتور محمد جبران المالكي بالتهنئة والمباركة لدكتور عبدالله الحسين على تعيينه مديراً لجامعة الباحة سائلين الله له دوام التوفيق والنجاح .

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