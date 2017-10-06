بالصور:مشاركة فعّالة لوقت اللياقة في “اليوم العالمي للمشي”

شاركت وقت اللياقة في فعاليات اليوم العالمي للمشي الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. وتأتي المشاركة ضمن المسؤولية الاجتماعية لوقت اللياقة نحو خدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق أحد جوانب رؤية 2030 لرفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع السعودي من 13% إلى 40% مرة على الأقل أسبوعياً.

وخضع 130 مشاركاً في الفعالية لفحص قياسات الوزن ونسبة الدهون والعضلات عن طريق أجهزة تم توفيرها من قبل وقت اللياقة رغبة في نشر الوعي بين المشاركين بطريقة احترافية وعلمية، كما تولى فريق من مدربي وقت اللياقة المؤهلين إقامة حصة الإحماء الخاصة بالمشاركين قبل انطلاق فعالية المشي لتفادي الإصابات، ثم ألقوا بعدها توضيحات وإرشادات للمشاركين حول الطريقة الصحيحة للمشي وممارسة الحركات الرياضية.

وفي نهاية الفعالية أقيمت مسابقة تحدي بين المشاركين، وتم توزيع اشتراكات مجانية من قبل المدير الإقليمي لوقت اللياقة في المنطقة الغربية، محمد الشغموم، للفائزين وهم خليل إبراهيم ومنصور محمد وعبدالإله الجبيلي، إضافة إلى توزيع 30 زيارة مجانية لمراكز وقت اللياقة للمشاركين بالفعالية وذلك لتشجيعهم على ممارسة الرياضة.