“الثويعي” في ضيافة “أبناء الحكميين بمنطقة عسير”

حي الله من لفانا ويا هلا به عدد ما غردت الطيور وعدد نجوم السماء وأسرارها وعدد الحقول وأزهارها وعدد الصحاري ورمالها

تشرف أبناء قبيلة الحكمي بمنطقة عسير بأقامة مأدبة عشاء تكريمية وترحيبية لأبناء قبيلة الثويعي تقدمهم الأخ عبدالله بن يحيى أسعد الثويعي الفيفي ، شقيق شيخ قبيلة الثويعي الشيخ حسن بن يحيى أسعد الثويعي الفيفي ..

وكان في استقبالهم والترحيب بهم أبناء المنطقة الحاضرين وقد تقدم نيابة عنهم كلاً من الاخ سلمان بن هادي يزيد الحكمي الفيفي و مفرح بن جبران الحكمي الفيفي ، وقد حضر المناسبة ، عدد كبير من ابناء القبيلة بالمنطقة وكان ذلك في مساء يوم الخميس الموافق 15/1/1439هـ بقاعة بلقيس .

من جهته عبرو الضيوف عن عظيم شكرهم وامتنانهم لرجال قبيلة الحكمي بمنطقة عسير على حفاوة الأستقبال والضيافه وانه ليس بغريب على شيوخ واعيان وعرائف وأبناء قبيلة بالحكم هذا التكريم مثمنين ذلك ، في حين أوضح الاخ عبدالله بن يحيى في حديثه عن عمق الروابط الاخوية والنسب والجوار وبأنه رابط متين من زمن الماضي والحاضر سائلا الله عز وجل ان يديم على هذه البلاد وحكامها الأمن والأمان ..

بعد ذلك التقطت بعض الصور لهذة المناسبة ، ثم قدُم الجميع الي مأدبة العشاء التي أعُدت لهذه المناسبه ، بعدها وٌدّع الضيوف بكل حفاوة وتقدير بمثل ما استقبلو به .





















( فيديو )