حلول جديدة للنقل المدرسي في #فيفاء

طرحت شركة تطوير النقل التعليمي القائمة على النقل المدرسي هذا العام الدراسي 1439 هـ والتي تواجد مندوبيها في مكتب تعليم فيفاء خلال هذا الأسبوع ، طريقة جديدة للتعاقد مع الناقلين ، وذلك بأن يقوم أي متقاول مع الشركة بأخذ الحمولة المقررة له وفق كل سيارة والذي يبدأ بـ 3 أو 5 طلاب للسيارات الصغيرة و7 إلى 12 طالب للحمولة الأكبر ، وقد يصل لـ 45 طالباً أوطالبة للحافلات الكبيرة ، وذلك بمبلغ على كل طالب أو طالبة 9 ريالات و44 هللة يومياً ، وليس هناك أي اشتراطات حتى ولو كانوا أولاداً لذلك الناقل أو معلماً في تلك المدرسة أوغيرهم من الناقلين ، وقد تعهدت الشركة بنزول المستحقات شهرياً ومباشرة من قبل الشركة لحساب الناقل بدون أي وسيط .

الجدير بالذكر أنه يجب أن تكون استمارة السيارة ورخصة المتعهد أو الناقل سارية المفعول ، وكون السيارة بحالة جيدة ، كما تم إعفاء الناقلين من التأمين والفحص الدوري في المحافظة نظراً للظروف الموجودة والصعوبات التي يواجهها المتعهدون بالنقل المدرسي في محافظة فيفاء .