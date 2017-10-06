بالصور .. أهالي بلغازي يشيعون الشهيد حسن مفرح الغزواني

أدى جموع المصلين عقب صلاة العصر أمس الخميس صلاة الميت بجامع أبو بكر الصديق بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، على شهيد الواجب الجندي أول حسن مفرح ردان الغزواني أحد منسوبي وزارة الدفاع, الذي استشهد أثناء أداء عمله في الحد الجنوبي بالموسم بمنطقة جازان ووري جثمانه الثرى بمقبرة “المراويغ ” في جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من أقارب وأصدقاء وزملاء الشهيد وعدد من أهالي المحافظة يتقدمهم سعادة محافظ العيدابي حسن الحازمي ومشائخ قبائل بلغازي وعدد من المشائخ والأعيان وكبار ضباط القوات المسلحة بجازان.

ويروي زملاء الشهيد الذين كان ظاهرا عليهم الحزن الكبير على فقد زميلهم بأن البطل استشهد في سبيل الدفاع عن دينه ووطنه حتى ارتقى بإذن الله مع زمرة الشهداء الذين سبقوه من خيرة أبناء وطننا الطاهر دفاعا عن مقدساته ومكتسباته، وكان مدافعا عنه حتى استشهد في ميدان العز والشرف والجهاد في سبيل الله.

وتحدث والد الشهيد مفرح ردان الغزواني بأنه فخور بابنه الذي استشهد دفاعا عن ثرى هذا الوطن الغالي وأن هذه الخاتمة التي يسعد ويفتخر بها كل إنسان.