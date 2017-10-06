” عناية ” يعلن أسماء الفائزين في مسابقة الأمن الفكري بمشروع غراس بالعارضة

أعلن برنامج عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البرّ الخيرية بمحافظة العارضة ، عن نتائج مسابقة تصميم الفيديو في مجال اﻷمن الفكري لمشروع غراس والتي كان آخر موعد لاستقبال المشاركات فيها في 15من شهر ذي الحجة الماضي .

وأوضح المشرف على المسابقة الأستاذ عباس بن سلمان العبدلي أن المسابقة حظيت بقبول وانتشار واسع ووصل عدد الأعمال المشاركة ( 30 ) فلمًا قصيراً. مضيفًا أن لجنة التحكيم المتخصصة لتقيم الأعمال قامت بفرز جميع المشاركات واعتمتدت النتائج التالية :

المركز الأول : صالحة يحيى حسين العبدلي – منطقة جازان .

المركز الثاني : إسراء إسماعيل احمد ابراهيم – منطقة جازان .

المركز الثالث : وفاء فارس السيد – منطقة مكة المكرمة .

وأبان ” العبدلي ” أنه تم التواصل مع الفائزين وجرى إيداع قيمة الجوائز في حساباتهم البنكية. متمنيًا في الوقت ذاته التوفيق لكافة المشاركين في المسابقات القادمة .

الجدير بالذكر أن المسابقة تعتبر ختام أنشطة مشروع غراس الموجه إلى جميع شرائح المجتمع ، وذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في كل من جبال العبادل ومركز الحميراء .