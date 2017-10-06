“والدة الفيفي” إلى “رحمة الله”

إنتقلت إلى رحمة الله تعالى ليلة البارحة الخميس 1439/1/15هـ والدة الأخ يحيى بن علي يحيى الحكمي الفيفي ، بمستشفى الملك فهد العسكري إثر مرض لم بها وقد ، تقرر الصلاة عليها ظهر يوم غدا السبت بجامع مستشفى الملك فهد ، وسيكون الدفن بمقبرة طيران الجيش ..

صحيفة “فيفاء اون لاين” ترفع أحر التعازي والمواساة لأسرة المتوفاه إنا لله وإنا إليه راجعون.