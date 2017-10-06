“والدة الفيفي” إلى “رحمة الله” | فيفاء أون لاين
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

“والدة الفيفي” إلى “رحمة الله”

“والدة الفيفي” إلى “رحمة الله”
سعود الفيفي ـ خميس مشيط

إنتقلت إلى رحمة الله تعالى ليلة البارحة الخميس 1439/1/15هـ والدة الأخ يحيى بن علي يحيى الحكمي الفيفي ، بمستشفى الملك فهد العسكري إثر مرض لم بها وقد ، تقرر الصلاة عليها ظهر يوم غدا السبت بجامع مستشفى الملك فهد ، وسيكون الدفن بمقبرة طيران الجيش ..
صحيفة “فيفاء اون لاين” ترفع أحر التعازي والمواساة لأسرة المتوفاه إنا لله وإنا إليه راجعون.

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