إنتقلت إلى رحمة الله تعالى ليلة البارحة الخميس 1439/1/15هـ والدة الأخ يحيى بن علي يحيى الحكمي الفيفي ، بمستشفى الملك فهد العسكري إثر مرض لم بها وقد ، تقرر الصلاة عليها ظهر يوم غدا السبت بجامع مستشفى الملك فهد ، وسيكون الدفن بمقبرة طيران الجيش ..
صحيفة “فيفاء اون لاين” ترفع أحر التعازي والمواساة لأسرة المتوفاه إنا لله وإنا إليه راجعون.
“والدة الفيفي” إلى “رحمة الله”
إنتقلت إلى رحمة الله تعالى ليلة البارحة الخميس 1439/1/15هـ والدة الأخ يحيى بن علي يحيى الحكمي الفيفي ، بمستشفى الملك فهد العسكري إثر مرض لم بها وقد ، تقرر الصلاة عليها ظهر يوم غدا السبت بجامع مستشفى الملك فهد ، وسيكون الدفن بمقبرة طيران الجيش ..
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