“عظيم أيها المعلم”

أيها المعلم الفاضل كلمات الشكر والثناء والمديح تقف امامك خجلآ لأنها لن تستطيع أن تفيك حقك

سخرت وقتك وصحتك وتفكيرك لصنع أجيال الغد تبذل قصارى جهدك لترى تلاميذك في أعلى وأرقى المستويات قد تمر بلحظات متعبه ومزاج سيئ ولكن رغم ذلك تكابد الألم وترسم الإبتسامه على شفتيك ليستمد منك التلاميذ القوه والتفاؤل بالحياه ولتكون عقولهم صافيه لتستقبل العلم النافع .

لله درك من معلم عظيم يكفيك فخرآ أيها المعلم بأنك سببآ في بناء الإنسان وبأنك بعد الله السبب الأول في جعل أمة أقرأ تكتب وتقرأ وترتل القرأن بأجود التراتيل

لكم منا كل الشكر والحب ولكم منا كل الدعوات جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم أينما حللتم

وقفه

أرادت طفلتي الجميله بأن تشارك قلمها ومشاعرها اللطيفه نحو معلمتها الفاضله الأستاذه “ أمنه المالكي ” بمدرسة السنطه بني مالك وكتبت العبارات الآتيه

بسم الله الرحمن الرحيم

أستاذتي الغاليه أود أن أشكرك لتعليمي اللغة العربية الان أصبحت وبفضل الله اولآ ثم فضلكي أتكلم اللغة العربية وأكتب لك باللغة العربية الان سأصبح في صف رابع ولكن لا أريد أن نفترق أريد أن نتواصل يومياً ، أريد أن تضل محبتنا للأبد لأنك أمي الثانيه

والسلام عليكم ورحمة الله

الطالبة / رنا يحي المالكي

عبارات خرجت من قلب محب وكل الشكر لمعلمات بناتي على كل مابذلتموه من جهود والشكر موصول لمديرة المدرسة ومعلماتها ومنسوباتها على جهودكم العظيمة وحرصكم على توفير بيئة صالحة .

أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرزقكم من حيث لاتعلمون ودمتم بخير وحب …

أ/الكاتبه هيله الفيفي