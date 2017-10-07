غداً فتح باب القبول والتسجيل بالحرس الملكي | فيفاء أون لاين
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

غداً فتح باب القبول والتسجيل بالحرس الملكي

غداً فتح باب القبول والتسجيل بالحرس الملكي
علي القرني ـ الرياض

تعلن رئاسة الحرس الملكي عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس في سلامة الأغذيه وتقنية المعلومات برتبة وكيل رقيب ،
 وكذلك خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها برتبة جندي ، و حملة الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على رخصة قيادة عمومي ( نقل خفيف /نقل ثقيل ) ، وكذلك وظائف على رتبة جندي أول في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم والكليات الفنية ودبلوم معهد الإدارة . 
 وعلى الراغبين بالتسجيل مراجعة شروط الإلتحاق عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل من خلال الموقع

apps.rgr.gov.sa:8888
علماً انه سيتم فتح الموقع لإستقبال الطلبات إعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 1 / 1439هـ لمدة اسبوع .
مع اطيب الأمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح.

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