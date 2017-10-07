الإرهاب يذوي وينتصر الوطن

كانت القبيلة ولاتزال هي عصب البناء والرافد الرئيس لتشكل واستمرارية وبقاء كياننا السعودي المبارك.

فتلك الثنائية البنائية بين السلطة والدين التي تمظهرت في ذلك الإتفاق التاريخي الشهير بين الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى والإمام محمد بن عبدالوهاب والتي تقولبت عبر الامتداد التاريخي ومن ثم انصهرت في كيان وجودي واحد أسميناه بالمملكة العربية السعودية ؛ كانت القبيلة هي الراسم الأساس لولادته والراعي الدائم لبقائه.

ومن هنا فقد كان للوجود القبلي ذلك الثقل النوعي في الداخل السعودي كونه يعزز من حضور دولتنا على كافة الصعد ويمثل كذلك صخرة تتحطم عليها كافة أشكال التآمر الخارجي وأنواعياته.

ولذا فلم يكن مفاجئا لي وللعدين من المراقبين السياسيين ما أعلنته وزارة الداخلية عن تمكنها بحمد الله وتوفيقه من ضبط 22 فردا بينهم مواطن قطري أنتموا لشكيل إرهابي كان يعمل لإثارة النعرات القبلية بغية الإضرار بوحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي ؛ وماتلاه كذلك في الخامس من اكتوبر حين تمكن أمن الدولة بفضل من الله من الإطاحة بخلية تابعة لتنظيم داعش المتطرف فكريا والمتبني للنهج التخريبي ، كانت في مسعى للإضرار بنا دولة وإنسان. واستطيع أن اقول جادا وبكل تأكيد

بأن هؤلاء الحركيين لم ولن يتمكنوا من تحقيق مسعاهم الآفن هذا ؛ نتاج يقظة وحرص أجهزتنا الأمنية الرسمية وكذلك لكون

المواطن السعودي قد أصبحت لديه دراية شاملة ووعي عميق بأن

خفافيش الظلام والأيادي المخضبة بالدم للأنظمة التي ترعى الإرهاب وكذلك التيارات الحركية كانت ولاتزال تسعى جاهدة للعمل على تقويض بنية كياننا السعودي المبارك ، عبر دق أسفين في لحمتنا الوطنية وتوافقنا الوطني من خلال إثارة النعرات القبلية وتعزيز حضور العصبية القبلية في أقبح أشكالها واسوأها.

ويقيني بأنها كما فشلت في مسعاها السابق للإضرار بنا عبر العزف على وتر الطائفية فستفشل كذلك في مخططها التدميري هذا.

فشكرا لكافة رجالات الأمن في مسعاهم الوطني المبارك وحفظ الله وطننا حكومة وشعبا.