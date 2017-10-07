الداخلية : استشهاد رجلَيْ أمن وإصابة 3 آخرين في هجوم على نقطة حراسة تابعة للحرس الملكي بجدة

صرَّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة (الثالثة وخمس وعشرين دقيقة) من فجر يوم السبت الموافق 17 / 1 / 1439هـ تعرَّضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة من نوع هونداي، كان يقودها، وتحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)، وتم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف؛ ما أدى لمقتله بمكانه نفسه في الحال، كما نتج من هذا العمل الجبان استشهاد كل من: (وكيل رقيب/ حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول/ عبدالله بن فيصل السبيعي) – رحمهما الله تعالى، وتقبلهما في الشهداء -، وإصابة كل من: (العريف / وليد بن علي شامي، والجندي أول / أحمد صالح القرني، والجندي أول / عبدالله هندي السبيعي)؛ ويتلقون حاليًا العلاج اللازم – شفاهم الله -.

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه اتضح من إجراءات التثبُّت من هوية ذلك الشخص أنه يدعى / منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية)، ويبلغ من العمر (28 عامًا)، وضُبط بحوزته – إضافة لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف – ثلاث قنابل حارقة (مالتوف).

ولا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها، وسيتم إعلان ما يُستجد لاحقًا إن شاء الله. والله الهادي إلى سواء السبيل.